Idm, nel 2022 sostenute 29 produzioni cinematografiche

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - Nel 2022, sono state sostenute 29 produzioni cinematografiche attraverso le sovvenzioni della Provincia di Bolzano. Idm ha erogato a questo scopo circa cinque milioni di euro di fondi provinciali. È quanto si rileva dalla relazione annuale sull'attività di Idm approvata dalla giunta provinciale.

Come evidenziato dalla relazione, il Film Fund Alto Adige ha gestito lo scorso anno tre call di stanziamento: su 50 progetti pervenuti, 29 sono stati finanziati con oltre cinque milioni di euro. Dei 29 progetti sostenuti 24 provengono dall'Italia, 17 dall'Alto Adige, quattro dalla Germania e uno dall'Austria.

"Con circa 300 giornate di riprese, questi 29 progetti hanno generato un 'effetto Alto Adige' di oltre 11 milioni di euro", ha riferito l'assessore provinciale, Philipp Achammer, sottolineando in particolare l'alta percentuale di produzioni altoatesine sostenute. "Attraverso il finanziamento del cinema stiamo spingendo il lavoro creativo nel settore cinematografico anche in Alto Adige", ha spiegato. Oltre a film, documentari e cortometraggi, nel 2022 sono stati portati a termine anche 19 progetti di cui 15 relativi al fondo per la produzione e quattro a quello per lo sviluppo e la pre-produzione con un indotto sul territorio altoatesino pari al 223%, spiega il rapporto Idm.

Alcuni tra le serie e i film supportati sono stati presentati ai festival cinematografici che si sono svolti dopo lo stop per il Covid. (ANSA).