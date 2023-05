Fugatti torna sotto scorta dopo la busta con proiettile

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, torna sotto scorta dopo le minacce ricevute nei giorni scorsi tramite una lettera. Verrà sorvegliata anche l'abitazione. La misura di sicurezza è stata decisa nella riunione di coordinamento del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica. Lo riporta la stampa locale.

Lo scorso 29 maggio è stata intercettata nel centro di smistamento postale a Trento una busta contenente un proiettile indirizzata alla segreteria del presidente della Provincia. Il messaggio della lettera, firmato "Il lupo solitario", esprimeva minacce nei confronti di Fugatti e dei suoi figli.

Le indagini della Digos di Trento sono in corso, in particolare nei confronti delle frange più estremiste degli ambienti animalisti. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per minacce aggravate e detenzione di munizioni.

A Fugatti venne assegnata la scorta per un episodio simile nel maggio 2021, poi revocata nell'autunno del 2022. (ANSA).