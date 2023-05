Zangrillo a Trento, 'semplificare le procedure amministrative'

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - "La macchina amministrativa è il motore principale del funzionamento dello Stato, quindi abbiamo bisogno che funzioni al meglio. Soprattutto in un'epoca come questa, in cui gli obiettivi sono tanti e complicati, come il Pnrr". Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nella sesta tappa dell'iniziativa "Facciamo semplice l'Italia", a Trento.

"Io ho un obiettivo molto sfidante di semplificazione di 600 procedure amministrative, di digitalizzazione e di modernizzazione della nostra macchina. Abbiamo due modi di farlo: stare chiusi in ufficio e confrontarci con i soliti noti, oppure avviare un percorso inclusivo con gli enti territoriali, che sono gran parte degli enti attuatori del Pnrr. Gli obiettivi complicati si realizzano se si è capaci di stare insieme e si è capaci di condividere", ha aggiunto Zangrillo, che ha in contrato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).