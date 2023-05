Scontro tra auto e camion in Val d'Ega, un uomo in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Una persona è stata trasportata all'ospedale di Bolzano in seguito a un incidente avvenuto, poco prima delle 7 di oggi, in Val d'Ega, in Alto Adige. L'incidente ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. I servizi di emergenza hanno prestato i primi soccorsi sul posto. L'uomo è stato poi trasportato con l'elicottero di emergenza Aiut Alpin.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano, i pompieri volontari di Kardaun-Karneid, la Croce rossa e la Croce bianca, l'elicottero di soccorso di Aiut Alpin, il servizio stradale e i carabinieri. La strada statale 241 di Val d'Ega e Passo di Costalunga è stata chiusa durante i lavori di bonifica.

