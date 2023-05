Due nuovi ricorsi della Lav contro le Linee guida sugli orsi

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Nel processo contro l'abbattimento di Mj5 e Jj4, la Lav annuncia di aver presentato due nuovi ricorsi al Tar di Trento per "contrastare le Linee guida provinciali per la gestione e l'uccisione degli orsi e il documento Ispra-Muse sugli orsi etichettati come problematici". "Avevamo presentato già nell'agosto 2021 il ricorso al Tar per richiedere l'annullamento delle Linee guida provinciali per la gestione degli orsi mediante uccisione, perché mancanti di qualsiasi riferimento alla programmazione delle misure di prevenzione, si tratta quindi - si legge nella nota dell'associazione - di mere Linee guida che nella loro genericità costituiscono la base per nuovi incidenti, per la creazione di fatto di orsi 'problematici' e le conseguenti Ordinanze di uccisione degli orsi. Inoltre, nessun cenno alle misure non cruente in caso di orsi problematici essendo di fatto prevista sempre e soltanto l'uccisione degli animali. Il Tar nel 2022 ha però giudicato inammissibile il ricorso e abbiamo quindi appellato al Consiglio di Stato la decisione, ma nel mentre proporremo un nuovo ricorso su questi aspetti", commenta Massimo Vitturi, responsabile Area animali selvatici Lav. (ANSA).