Ultima giornata del Festival Economia di Trento, chiude Bonomi

TRENTO, 28 MAG - Giornata conclusiva del Festival dell'Economia di Trento, la rassegna organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma, giunto alla diciottesima edizione. A chiudere i lavori sarà il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Sono attesi gli interventi del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Prevista anche la partecipazione del Premio Nobel per la pace Lech Walesa. Quest'anno i lavori delle quattro giornata del Festival sono stati dedicati ad una riflessione sul futuro per analizzare le linee guida del cambiamento e le sfide del nuovo mondo di fronte alle guerre e ai cambiamenti della geopolitica, al rischio pandemie, all'emergenza energetica e climatica.

Significativi i numeri della rassegna con la partecipazione di sei premi Nobel, 19 ministri e la Premier Giorgia Meloni, oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, 35 relatori internazionali, ed oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali.

