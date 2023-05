Tajani, la linea del governo è di usare tutti i fondi del Pnrr

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - "La linea del governo è quella di usare tutti i fondi del Pnrr, se poi ci sono delle opinioni il dibattito è libero, ci può essere qualche intervista. Ma la posizione del governo è stata quella di utilizzare tutti i fondi": così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Festival dell'Economia di Trento. "Credo che l'Italia abbia le carte in regola, tutti i compiti a casa sono stati fatti. Ci sono alcuni progetti che stranamente la Commissione europea aveva approvato quando c'era un altro governo - penso per esempio agli stadi di Firenze e Venezia - poi la Commissione ha cambiato idea. Perché ha cambiato idea? L'Italia sta facendo tutto ciò che serve, non ci sono contestazioni sugli obiettivi, quindi dobbiamo essere ottimisti, i fondi saranno erogati", ha aggiunto.

"Stiamo facendo una politica estera per incrementare l'export. Ritengo per esempio che si debba andare ad attaccare il mercato dei prodotti italiani copia: sul mercato internazionale piace il Made in Italy al punto di comprare anche il finto italiano. Se riuscissimo a vendere il vero italiano con i nostri prodotti avremmo risultati straordinari", ha detto inoltre il ministro degli Esteri. (ANSA).