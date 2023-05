Salvini, l'ente Provincia deve tornare ad esistere

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - "L'ente provincia deve tornare ad esistere, con tutti gli onori e oneri, con rappresentanti eletti da tutti i cittadini. Le province allo stato attuale non sono in grado di poter far fronte alle esigenze di scuole e territori".

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma. (ANSA).