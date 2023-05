Pnrr: Ciriani, 'necessaria un'operazione di puro realismo'

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - Sulla attuazione del Pnrr "sarà necessaria operazione di puro realismo" Così, il ministro Luca Ciriani a Trento.

"Significa - ha precisato - fare quello che si può realizzare e non fare quello che non è utile, come gli stadi di calcio, che non mi sembrano una priorità. È puro pragmatismo. Mercoledì Comuni governo e Regioni faranno il punto per raggiungere l'obiettivo, non possiamo nascondersi dietro un dito, il mondo è cambiato ed i costi sono esplosi. La cabina di regia deve quindi fare una sintesi".

"Il Pnrr - ha affermato il ministro - è uno degli impegni fondamentali del governo. Come ha detto la presidente Giorgia Meloni faremo di tutto per realizzare i progetti previsti e spendere i 230 miliardi che tra fondi europei e fondi italiani sono destinati al piano. Certo non ci nascondiamo le difficoltà storiche di un Paese che fa fatica a spendere soldi pubblici e le difficoltà derivanti dal fatto che il Pnrr è stato scritto in un'altra epoca storica, prima della guerra in Ucraina, prima dell'aumento del costo delle materie prime, prima dell'esplosione del costo del gas".

"L'impegno massimo del governo è fare in modo che tutti gli obiettivi vengano centrati da qui al 2026", ha aggiunto Ciriani, precisando anche che la tranche da 19 miliardi arriverà "nei tempi previsti", ha concluso. (ANSA).