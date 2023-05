Trovato con 1,5 chili di hashish, arrestato spacciatore

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Agenti della squadra mobile della Questura di Bolzano hanno arrestato in flagranza di reato - per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti - un cittadino marocchino di 25 anni.

Nei giorni scorsi, a seguito di alcune segnalazioni, i poliziotti della sezione antidroga hanno sottoposto a perquisizione domiciliare e personale il giovane, rinvenendo e sequestrando all'interno di una cantina quasi un chilo e mezzo di hashish, 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di euro 290,00 in contanti.

Al termine delle incombenze di rito, il nordafricano è stato tratto in arresto e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Bolzano, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. (ANSA).