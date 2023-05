Starace: 'Tra 10 anni in Italia 90% energia da rinnovabili'

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Tra dieci anni in Italia potranno esserci "4 o 5.000 megawatt prodotti da impianti solari, che potrebbe essere anche di più. Più altri 70mila megawatt da altre rinnovabili e 30.000 dall'eolico. Circa il doppio dell'energia prodotta oggi da fonti fossili. In ipotesi avremo l'85-90% per cento di energia da fonti rinnovabili e il restante 10% da fonti termiche". La ha detto l'ex amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, intervenuto al Festival dell'Economia di Trento nel corso dell'incontro 'Crisi energetica e transizioni industriali'.

"C'è - ha proseguito - una crescita a due velocità che si è manifestata dall'inizio della crisi nel 2022. C'è una crescita molto molto forte dell'impianto distribuito, una esplosione di circa tre volte rispetto al 2021 nel 2022 che è triplicata ancora nel 2023 rispetto all'anno precedente, quindi vuol dire che gli italiani, le famiglie, le imprese, hanno capito e stanno facendo loro quello che l'Italia dovrebbe fare. Ci sono più di un milione di impianti tra famiglie e imprese. Poi c'è una accelerazione degli impianti più grandi, per cui però ci vogliono tempi di circa due anni, quindi dovremmo vedere i risultati a fine 2023 e durante tutto il 2024".

"Quindi l'inerzia è stata un po' vinta, anche se c'è ancora molto da fare sulla parte autorizzativa. Le due velocità continueranno quindi ad essere diverse perché l'impianto più piccolo è più rapido nel suo iter autorizzativo e realizzativo", ha detto Starace. (ANSA).