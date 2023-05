Schlein, 'estremamente preoccupati sull'attuazione del Pnrr'

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - "Credo che il nostro Paese stia rischiando di perdere una grande occasione, materia di discussione in questi giorni. Siamo estremamente preoccupati sull'attuazione del Pnrr, occasione storica e irripetibile per il nostro Paese". Lo ha detto Elly Schlein, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento.

"Penso che dobbiamo attrezzarci per stare dentro queste transizioni a testa alta - ha aggiunto dopo aver parlato di transizione demografica e digitale. - E questo lo possiamo fare se coinvolgiamo le imprese, i sindacati, le università, i centri del sapere, i Comuni. Questo per riuscire a indicare alcune strategie e nuove direttrici di investimento. Citavo la transizione demografica e digitale, ma anche quella ecologica è fondamentale", ha aggiunto Schlein. (ANSA).