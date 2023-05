Ripresa l'attività di chirurgia ginecologica a Cles

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - È ripresa all'ospedale di Cles, in Trentino, l'attività di chirurgia ginecologica benigna. Si tratta - informa l'azienda sanitaria - del raggiungimento di un obiettivo aziendale attuato dal Dipartimento transmurale ostetrico-ginecologico con l'impegno dei professionisti delle varie unità operative degli ospedali di valle e dei principali centri del territorio provinciale. La nuova rete permetterà da una parte la possibilità per le donne di essere operate nell'ospedale più vicino al proprio domicilio e dall'altra la riduzione delle liste di attesa per la patologia benigna negli ospedali di Trento e Rovereto e, non ultima, l'opportunità per i professionisti degli ospedali di valle di aumentare l'expertise in ambito chirurgico.

"Il potenziamento dell'attività di chirurgia ginecologica benigna - sottolinea l'assessore provinciale alla salute Stefania Segnana - conferma l'attenzione della Giunta provinciale nei confronti di questo polo ospedaliero, importante presidio per le comunità delle valli di Non e di Sole e consentirà di gestire sul territorio i ricoveri per il trattamento chirurgico delle più comuni patologie benigne ginecologiche, garantendo alle pazienti competenza e il meglio delle strumentazioni disponibili incentrato su tutt'altro rispetto a prima. Un risultato importante, conseguito grazie alla collaborazione tra strutture e alla disponibilità del personale medico, che dimostra come il nostro sistema sanitario sia capace di individuare soluzioni innovative, anche in termini organizzativi, in grado di valorizzare le competenze e le professionalità mediche in suo possesso e di offrire al contempo servizi e prestazioni sul territorio ai cittadini". (ANSA).