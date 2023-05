Rimosso masso da 80 tonnellate, riaperta statale Val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - La statale della Val Venosta, in provincia di Bolzano, è stata riaperta al traffico dopo la rimozione di un masso da 80 tonnellate caduto sull'arteria, sfiorando una macchina con 4 giovani che sono rimasti illesi.

Il macigno è stato demolito in loco e rimosso, in più è stato messo in sicurezza il pendio sovrastante e rifatta la pavimentazione. La chiusura aveva causato forti disagi: il traffico leggero è stato deviato per la strada provinciale, mentre quello pesante doveva passare per il Brennero. (ANSA).