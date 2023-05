Gentiloni, 'tema non è denunciare ritardi Pnrr ma evitarli'

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - "E' chiaro che il Pnrr è fondamentale e l'attuazione della parte italiana è importante perchè è il paese che riceve più soldi".

Lo ha detto il commissario europeo per gli affari Economici, Paolo Gentiloni, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

"Quindi - aggiunge - il problema non è denunciare i ritardi ma evitare che si producano. Il governo italiano ha fatto la terza richiesta di erogazione e dobbiamo essere consapevoli che nei prossimi mesi la parte fondamentale deve svilupparsi".

Gentiloni ha ricordato che la commissione ha fatto tre raccomandazioni al governo italiano, che "sono meno del solito, perché hanno una capacità di incidere maggiore. La prima è sulle politiche di bilancio: la Commissione raccomanda prudenza, che si traduce in un invito a una graduale eliminazione delle misure straordinarie, come quelle per fare fronte al caro-energia e questa raccomandazione è uguale per tutti i Paesi".

La seconda riguarda il "Pnrr: chiediamo di rafforzare la governance a livello centrale, ma anche subnazionale. La terza raccomandazione è di accelerare e accentuare l'impegno per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Io le condivido e penso siano raccomandazioni importanti, di cui l'Italia fa bene a tenere conto nel proprio interesse". (ANSA).