Crosetto, 'le forze armate servono a difendere la Patria'

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - "La parte della Difesa, cioè cosa fare in caso di guerra, è una cosa che abbiamo allontanato da noi. Ma le forze armate servono a difendere la Patria. Nessuno vuole arrivare a questo punto. Ma noi abbiamo persone che per noi sono disposte a morire. Ma non lo concepiamo, cerchiamo di allontanare questa possibilità perché ci fa orrore, anche se ci deve far riflettere". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Festival dell'economia di Trento.

"Dobbiamo - ha spiegato Crosetto - dire la verità, quali sono i rischi. E' una consapevolezza che deve essere diffusa. Non lo è abbastanza. Come Italia abbiamo responsabilità in più perché abbiamo un approccio diverso da quasi tutti gli altri. Nei Paesi dove gli italiani sono in missioni militari veniamo accolti come amici perché loro hanno l'idea degli italiani che negli ultimi vent'anni hanno portato sicurezza. Non tutti gli altri vengono accolti in questo modo".

"Bisogna prepararsi a difendersi. Nessuna nazione europea può difendersi da sola e questo significa mettere assieme forze armate di tutti i paesi Ue. Come la Nato. Ci stiamo lavorando con i tempi della burocrazia ma ci sono anche resistenze", ha detto il ministro. "I tempi - ha aggiunto - stanno obbligando a fare discorsi di questo tipo. Se voi andate in Polonia il 90% dei polacchi ha paura di una invasione reale". (ANSA).