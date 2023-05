Schlein, 'il territorio colpito dal maltempo si saprà rialzare'

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - "Sono stato in contatto con molti sindaci dei territori colpiti. La situazione è davvero drammatica e merita tutto il nostro impegno e la nostra attenzione. Come abbiamo detto dal primo minuto siamo a disposizione per trovare tutte le risorse necessarie per dare in fretta risposte alle persone, all'agricoltura e all'economia".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, partecipando a Bolzano a una serata di solidarietà e raccolta fondi per l'Emilia, organizzata dal suo partito. "Questa iniziativa è un pensiero e una mano di solidarietà a un territorio che oggi ha bisogno di noi e che sono cerata si saprà rialzare". (ANSA).