Trasporta un chilo di cocaina, 24enne arrestato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Gli agenti della Squadra mobile di Trento hanno arrestato un giovane di origine tunisina di 24 anni trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina zona del Lungadige. Il ragazzo, noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, è stato individuato nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti e alla criminalità diffusa.

Il 24enne - informa la Questura - si è mostrato da insofferente al controllo degli agenti, evidenziando un certo nervosismo. Gli operatori di Polizia hanno così deciso di effettuare una perquisizione personale, trovando nel suo zainetto un parallelepipedo di cocaina del peso di circa 1,100 chilogrammi, assieme a materiale da confezionamento tra cui bilancino di precisione, forbici e sacchetti in nylon. Lo stupefacente, una volta tagliato, avrebbe fruttato migliaia di dosi, inondando la piazza trentina, per un guadagno complessivo stimato in oltre 100.000 euro.

Il giovane è stato trasferito in carcere e segnalato dall'Ufficio immigrazione all'autorità giudiziaria presso la quale aveva fatto ricorso contro il diniego di protezione internazionale.

In un'ulteriore perquisizione presso l'abitazione del ragazzo, son stati identificati due cittadini tunisini, rispettivamente di 28 e 26 anni, irregolari sul territorio nazionale. Ad entrambi è stato notificato il provvedimento di espulsione e sono stati accompagnati presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari. (ANSA).