Silvano Tacus inaugura "Trasparenza-Transparenz

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Torna ad esporre a Bolzano Silvano Tacus con la sua personale dal titolo "Trasparenza-Transparenz", a cura dell'Associazione degli Artisti della Provincia di Bolzano che si inaugura oggi alle ore 18.

L'artista bolzanino, allievo ed amico del pittore spagnolo Pedro Cano, ancora una volta con i suoi acquerello non ha come obiettivo la rappresentazione realistica delle cose, evitando la meticolosa ricostruzione fotografica, ma intende rappresentare una particolare atmosfera misteriosa lasciando al visitatore una libera interpretazione. Nei suoi acquerello ammiriamo raggi di luce chiarissima che vanno ad illuminare oggetti semplici, propri della quotidianità di un pittore: barattoli, pennelli, bottiglie di plastica. A tratti emerge anche una sorta di sottile malinconia, raffigurata dal contrasto di linee geometriche dove, invece, affiora il suo mestiere di architetto.

Pennelli e barattoli adagiati in un immobilismo quasi irreale colpiti da fasci di luce che ne accentuano i colori, ma lasciano lo sfondo della stanza immerso in un'ombra d'altri tempi.

L'artista intende così renderci partecipi di suoi particolari stati d'animo regalandoci però un mondo limpido e pieno di bellezza.

La mostra si terrà alla Galleria a Bolzano Via Bottai 4 e resterà aperta dal 23 maggio al 3 giugno nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 - Sabato dalle 10 alle 12. (ANSA).