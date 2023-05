Masso a Laces, 4 milioni per mettere in sicurezza la strada

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il prelievo di quasi 4 milioni di euro dal fondo di riserva per i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada statale della Val Venosta, presso Laces, su cui, la notte di sabato scorso, è precipitato un masso di 80 tonnellate che ha sfiorato una vettura con quattro persone a bordo.

Non si tratta solo delle opere di rimozione del blocco di roccia e di ripristino della strada, ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ma di una messa in sicurezza definitiva di quel tratto stradale, che è un punto conosciuto e delicato della statale, con la costruzione di un vallo. Per gli interventi di sicurezza stradale, ha detto ancora il presidente altoatesino, la Provincia spende circa 30 milioni di euro.

