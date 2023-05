Cinquecento contro bus di linea, 2 feriti

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Incidente stradale tra una macchina e un bus di linea questa mattina a Vilpiano. Una Fiat Cinquecento si è scontrata con la corriera diretta a Merano. I due occupanti sono stati trasportati in ospedale con ferite lievi. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area dell'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale. (ANSA).