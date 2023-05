Bolzano Festival, un'estate di musica in tutta la città

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Un concerto all'insegna dei classici del rock aprirà, il 31 luglio prossimo, al Parco delle Semirurali, il Bolzano Festival Bozen, la rassegna che porta nel capoluogo altoatesino il meglio della musica classica internazionale con un cartellone che, fino al 3 settembre, prenderà forma nelle chiese, nei castelli, nelle sale da concerto, nei cortili delle case e nelle strade.

Con la sua consueta dose di curiosità e voglia di sperimentare il Festival Antiqua intraprende quest'anno un viaggio nella "Nuova Musica" rivelando ancora una volta quanto le forme, le tecniche esecutive, gli artisti dell'epoca barocca e antica fossero radicali e innovativi, quanto rivoluzionaria e ardente fosse la loro musica. L'Accademia Gustav Mahler guarda alle opere di Debussy, Ravel e Stravinskij e fa rivivere al pubblico di oggi quello "shock culturale" che Gustav Mahler sperimentò quando approdò nell'effervescente Parigi di inizio Novecento. Progetto attesissimo del Festival sarà "11.000 Saiten", opera in anteprima assoluta del compositore austriaco Georg Friedrich Haas, che farà vibrare all'unisono 50 pianoforti e 50 strumenti d'orchestra.

Il 2023 è anche l'anno della finalissima del Concorso pianistico internazionale "Ferruccio Busoni": la sfida conclusiva del 3 settembre vedrà emergere fra gli oltre 600 candidati provenienti da tutto il mondo i nuovi talenti del pianoforte. Le due grandi orchestre giovanili in residenza a Bolzano, la Euyo - European Union Youth Orchestra, e la Gmjo - Gustav Mahler Jugendorchester, si esibiranno insieme ai più grandi direttori e solisti internazionali.

Da non perdere anche l'Orchestra Haydn che intreccerà le sonorità del rock con le note della classica per il tradizionale programma al Parco delle Semirurali e l'Accademia d'Archi di Bolzano che presenterà una selezione musicale e interpreti di altissimo livello. (ANSA).