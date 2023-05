Austria: Rendi-Wagner lascia la guida dei socialdemocratici

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Dopo la debacle alle primarie interne, Pamela Rendi-Wagner ha lasciato la guida dei socialdemocratici austriaci. L'attuale segretaria della Spoe è infatti uscita solo terza dalla consultazione, indetta proprio per porre fine alle polemiche interne che vanno avanti da molti mesi.

Con il 33,7% ha vinto le primarie il governatore del Burgenland Hans Peter Doskozil. Il falco intende portare la Spoe verso destra per fermare la costante erosione di consensi verso l'ultradestra Fpoe. A sorpresa il sindaco di Traiskirchen Andreas Babler, che copre invece l'ala sinistra dei socialdemocratici, è arrivato secondo con il 31,5% dei consensi, davanti a Rendi-Wagner con il 31.4%.

In un partito profondamente spaccato l'elezione di Doskozil non è comunque scontata, perché manca il pronunciamento del congresso, convocato per il 3 giugno. Babler potrebbe infatti contare, almeno in parte, sui sostenitori della segretaria uscente. (ANSA).