Studenti trentini nei parchi per una giornata di 'Clean up'

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Gli studenti trentini si sono radunati in piazza Dante, a Trento, per prendersi cura del territorio e ripulire l'ambiente urbano. Suddivisi in squadre, armati di sacchi, pinze, scope e palette, hanno pulito i giardini della piazza, spingendosi fino a piazza Venezia, i giardini di via San Marco e Maso Ginocchio e al parco Duca d'Aosta. L'iniziativa è stata promossa in occasione della Giornata mondiale della biodiversità.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia e Comune di Trento, Europe Direct Trentino, Cde Trento e Dolomiti Ambiente, intendeva sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di mantenere pulito il territorio e sulla necessità di un impegno costante per la cura dell'ambiente, a partire dalla corretta raccolta e differenziazione dei rifiuti.

"Quest'anno come commissione ambiente della consulta provinciale degli studenti abbiamo deciso di organizzare una giornata di 'Clean Up' per trasmettere quello che noi riteniamo importante per la collettività, non solo dal punto di vista ambientale e della biodiversità, che sta subendo sempre più cambiamenti, ma anche dal punto di vista sociale. La giornata non era mirata al semplice atto di pulizia, ma ha voluto rappresentare un concetto molto più grande e importante: l'unione di più singoli che, collegati con l'idea di ottenere il medesimo obiettivo, diventano un'unica grande entità capace di tutto", ha spiegato il segretario della commissione, Zacaria Chouikh.

Un plauso all'iniziativa è arrivato anche dell'assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti, che ha parlato di "un'occasione importante per riflettere e per adottare azioni concrete per conservare la ricchezza naturale del nostro pianeta". (ANSA).