Open Data Hub transfrontaliero per le stazioni di ricarica

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Condividere i dati per creare servizi efficienti e integrati. Questa è la missione dell'Open Data Hub, la piattaforma dati dell'Alto Adige che supporta start-up, aziende e istituti di ricerca nello sviluppo di soluzioni digitali basate su dati reali. La piattaforma NOI Techpark è ora parte di una cooperazione transnazionale per lo scambio di dati: l'accordo di cooperazione è stato firmato venerdì scorso, in occasione dell'Open Data Hub Day di quest'anno.

Scopo della cooperazione tra Open Data Hub, datahub.tirol e BayernCloud Tourismus è fare il primo passo verso la creazione di un set di dati comuni sulle stazioni di ricarica elettrica negli spazi pubblici di Italia, Austria (in particolare il Tirolo) e la Baviera. I dati affidabili sulle stazioni di ricarica, al di là dei confini nazionali, sono la base per diffondere e promuovere sempre di più la mobilità elettrica. Un obiettivo che in Alto Adige viene perseguito anche dall'Assessorato alla Mobilità e dalla STA (Strutture Tra-sporto Alto Adige SpA), che utilizzeranno l'Open Data Hub, tra l'altro, per inserire in futuro i dati sul portale web altoadigemobilità.info.

"La Commissione europea ha definito l'obiettivo di creare spazi di dati per accelerare i processi di innovazione in Europa. Noi di NOI Techpark vogliamo dare il nostro contributo a questo obiettivo con l'Open Data Hub. Grazie alla cooperazione con l'Austria e la Ger-mania, ora possiamo anche espandere geograficamente questi data space, contri-buendo così all'obiettivo di creare data space a livello europeo. Per le nostre start-up, aziende e team di ricerca, questo significa poter accedere ai dati di tutta Europa per usarli nelle loro applicazioni", afferma Ulrich Stofner, direttore di NOI Techpark. (ANSA).