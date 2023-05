Muore in montagna l'ex segretario del Club alpino austriaco

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - L'ex segretario generale del Club alpino austriaco Robert Renzler è precipitato e morto durante una scalata in Tirolo. Il 67enne stava arrampicando con il suo figlio 31enne su una parete nello Schmirn. Dopo aver raggiunto la cima della parete, Renzler forse ha commesso un errore durante la calata ed è precipitato per una sessantina di metri, così la Tiroler Tageszeitung. E' immediatamente intervenuto l'elisoccorso, allertato dal figlio, ma Renzler è deceduto sul posto. L'ex presidente del Club alpino austriaco era molto attivo anche per l'ambiente e per la tutela del paesaggio.

