Al via la campagna di affissioni del Dolomiti Pride 2023

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Debutta la campagna di affissioni ideata in vista del Dolomiti Pride 2023, che si terrà a Trento sabato 3 giugno. A partire dal mercoledì 24 maggio - si apprende - i manifesti della manifestazione coloreranno le strade di Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco e di altri centri del Trentino.

La campagna vede protagonista la Fontana del Nettuno di piazza Duomo, a Trento, che viene reinterpreta attraverso i corpi di diverse persone, in rappresentanza della comunità Lgbtqia+, quale simbolo di inclusione e accoglienza.

"Abbiamo scelto la Fontana del Nettuno per il suo grande valore simbolico, sostituendo però le statue con persone che rappresentano la comunità Lgbtqia+ e le sue diverse identità. La fontana è anche simbolo di centralità: noi persone Lgbtqia+ non siamo alieni che vivono ai margini di valli e città, ma siamo parte integrante della società", spiega Alice Fronza, componente del comitato organizzatore del Dolomiti Pride.

La campagna di affissioni del Dolomiti Pride 2023 verrà diffusa, in centinaia di esemplari, nel formato 70 centimetri per 100 su tutto il territorio provinciale. Un grande manifesto nel formato 6 metri per tre verrà inoltre affisso in piazzale Sanseverino a Trento. (ANSA).