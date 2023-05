Giornata difficile in Autobrennero per alcuni incidenti

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Giornata difficile sull'autostrada del Brennero per una serie di incidenti. Il primo si è verificato all'altezza di Mori, quando un camper, che viaggiava verso sud, ha sbandato e si e ribaltato. I due occupanti, un uomo e una donna di 60 anni, sono stati trasportati in ospedale, ma non versano in gravi condizioni. L'autostrada e rimasta chiusa per consentire il recupero del mezzo. Poco dopo le 15 si è verificato invece un tamponamento con più vetture dopo il casello di Trento Nord. Anche in questo caso l'autostrada è stata temporaneamente chiusa. Si è formata una coda di alcuni chilometri. Nel primo pomeriggio code, questa volta sulla corsia nord nei pressi di Vipiteno, per un altro incidente. (ANSA).