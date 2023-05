Domani votano Campo Tures, Lona-Lases e Bresimo

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Domani si svolgono le elezioni comunali nei Comuni di Campo Tures in Alto Adige di Lona-Lases e di Bresimo in Trentino. Attualmente il Comune di Campo Tures è amministrato in via provvisoria dal commissario straordinario, Alfred Valentin. La giunta provinciale aveva sciolto il consiglio comunale, dopo che il 13 dicembre il consiglio comunale aveva sfiduciato il sindaco. Lona Lases invece torna alle urne dopo tre elezioni a vuoto, un lungo periodo di commissariamento e l'inchiesta sul 'ndrangheta. Candidato sindaco dell'unica lista è il poliziotto in pensione Pasquale Borgomeo. A Bresimo le nuove elezioni si sono rese necessarie dopo l'improvviso decesso del sindaco Giuliano Pozzatti. (ANSA).