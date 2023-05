Assegnati 664 milioni di euro al servizio sanitario trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Ammontano a 664.873.945,21 euro le risorse che oggi la giunta provinciale di Trento ha assegnato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, come copertura del secondo e terzo trimestre 2023. "Con la deliberazione, che ha natura prettamente tecnica, abbiamo provveduto a finanziare il Servizio sanitario provinciale, la cui spesa netta corrente di quest'anno è di oltre 1,329 miliari di euro - commenta l'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana -. Si tratta di una voce importante del nostro bilancio, la principale, proprio perché è fondamentale garantire gli elevati standard del servizio erogato, soddisfare i bisogni di salute delle nostre comunità, sia nelle valli che in montagna, sostenere il sistema complessivo della sanità trentina, elemento cardine della società, come la recente pandemia ha ampiamente dimostrato".

(ANSA).