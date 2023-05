A Trento torna il FuoriFestival con Noemi e Guè

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Guè, Noemi, Ariete, Enrico Brignano, Andrea Pennacchi e Giuseppe Cruciani: Torna il FuoriFestival dell'Economia di Trento: il palinsesto parallelo al programma scientifico che propone al pubblico dei giovani e delle famiglie incontri ed eventi con contenuti alternativi e dalla capacità di aggregazione, declinando il tema del Festival - Il futuro del futuro - con un punto di vista diverso.

Obiettivo - spiega una nota - offrire nuove visioni attraverso i suoi protagonisti: incontri con personaggi del mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, influencer, creators, giovani realtà imprenditoriali e opinion leader nel proprio settore che interverranno a talk e momenti performativi per ispirare, attraverso il racconto del proprio percorso personale, nuovi modelli creativi e di business. Tra i filoni affrontati le nuove professioni dell'economia digitale, i temi sociali che stanno più a cuore ai giovani, la capacità di trasformare una passione in un business e come ci cambierà l'intelligenza artificiale. Il rapporto tra social e lavoro e le nuove opportunità che ne derivano sarà al centro dell'incontro d'apertura del 25 maggio "Professione Social" con l'avvocato Marisa Marrafino, Riccardo Pirrone, Pubblicitario e Ceo di Kirweb, e Massimiliano Allievi, commercialista attivo sui social. Il giorno dopo in "Storie di successo", le voci di creators e giovani imprenditori come Marco Cioni e Matteo Bruno di Slim Dogs e come Norma Cerletti, insegnante di inglese founder di Norma's Teaching srl, racconteranno come sono riusciti a fare di un'intuizione una realtà imprenditoriale.

