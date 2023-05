Svp approva la lista per le provinciali, mancano ancora 2 donne

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - Il parlamentino della Svp, il secondo organo dopo l'assemblea del partito di raccolta dei sudtirolesi, ha approvato la lista quasi completa dei candidati per le elezioni provinciali del 22 ottobre prossimo. La direzione potrà decidere in merito agli ultimi due posti liberi, che spettano a due donne e per i quali ci sono diverse proposte.

Il segretario Svp Philipp Achammer parla di una "buona posizione di partenza" e di una lista all'insegna della "qualità e della competenza". "Abbiamo una squadra - prosegue - estremamente equilibrata e interessante, con un eccellente capolista", ovvero il governatore uscente Arno Kompatscher.

L'obbiettivo ora è "incontrare la gente e illustrare il programma ambizioso", aggiunge Achammer.

E' stato fissato anche l'ordine dei candidati. Dopo Kompatscher seguono il segretario Philipp Achammer e i suoi vice Daniel Alfreider (come candidato della Svp ladina), Waltraud Deeg e Verena Tröger. A partire dal quinto posto i nomi sono elencati in ordine alfabetico. (ANSA).