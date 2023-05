Pm, Leitner non vigilò su direttore esercizio Mottarone

(ANSA) - VERBANIA, 19 MAG - I vertici di Leitner non avrebbero vigilato "adeguatamente affinché il servizio di direzione di esercizio, affidato" con un contratto "strutturalmente inadeguato" a Enrico Perocchio, "fosse prestato in conformità" alle norme, con riferimento alla programmazione e predisposizione "controlli a vista mensili" sulla fune dell'impianto, che poi si è spezzata in quanto mancarono. Lo scrivono i pm di Verbania nell'avviso di chiusura indagini sulla tragedia del 23 maggio 2021, in merito alle ipotesi nei confronti di Anton Seeber e Martin Leitner, rispettivamente presidente e vicepresidente del consiglio di gestione della società.

Il mancato controllo sull'operato di Perocchio, come si legge nel capo di imputazione coinvolge anche Peter Rabanser, "quale responsabile per la sicurezza relativa all'attività di 'operation and maintenance' per gli impianti a fune" di Leitner.

Inoltre, è scritto nell'avviso di conclusione delle indagini, Perocchio non sarebbe dovuto essere il direttore di esercizio della funivia. Nello specifico Anton Seeber e Martin Leitner, avrebbero mantenuto "in esecuzione il contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone e Leitner in data 29 aprile 2016 nonostante lo stesso fosse da ritenersi strutturalmente inadeguato, anche in ragione delle intervenute modifiche della compagine societaria di Funivie del Mottarone (..) che avrebbero dovuto imporre di non assegnare l'incarico di direzione di esercizio a Enrico Perocchio, dipendente di Leitner". Le due società sono pure loro tra gli indagato.

Le modifiche a cui fanno riferimento i pm riguardano la liquidazione di Leitner dalla società Funivie del Mottarone srl, inizialmente posseduta all'80% proprio dalla società altoatesina, che in un secondo momento venne rilevata interamente da Luigi Nerini, diventato socio unico della società a quel punto chiamata Ferrovie del Mottarone srl. (ANSA).