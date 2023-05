Lupi e orsi, Kompatscher riceve un documento dei Comuni

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - I rappresentanti del Consorzio dei Comuni e i rappresentanti delle Comunità comprensoriali della Provincia hanno consegnato al presidente altoatesino, Arno Kompatscher, una lettera firmata da tutti i primi cittadini della provincia, allo scopo di consentire la rimozione degli animali problematici dalla popolazione dei grandi carnivori, presenti sul territorio. La consegna è avvenuta mercoledì in un incontro avvenuto a Palazzo Widmann, durante il quale sono state affrontate altre tematiche di carattere sociale e rurale.

All'incontro hanno partecipato il presidente del Consorzio dei Comuni altoatesini, Andreas Schatzer, il suo vice, Dominik Oberstaller e i rappresentanti delle Comunità comprensoriali: i presidenti Monika Reinthaler (Wipptal), Hansjörg Zelger (Oltradige-Bassa Atesina), Albin Kofler (Salto-Sciliar), Alois Kröll (Burgraviato) e Dieter Pinggera (Venosta).

Il documento presentato dai sindaci e i Comuni della Provincia vuole rafforzare il ruolo della Giunta altoatesina nelle trattative statali ed europee sui grandi predatori. I firmatari chiedono al Governo di creare subito le condizioni giuridiche, affinché si possano rimuovere tempestivamente gli animali problematici, in modo da ridurre e regolamentare la popolazione di orsi e lupi in Alto Adige. La delegazione presente si è detta altresì preoccupata per la rete stradale rurale. In questo caso, la Provincia ha assicurato che cercherà di stanziare ulteriori fondi, attingendoli dal bilancio di assestamento.

Il secondo tema rilevante durante l'incontro è stato quello relativo agli alloggi a prezzi calmierati. La delegazione dei Comuni ha sottolineato che, nel frattempo, il Consiglio provinciale ha approvato il Prezzario per l'anno 2023. Ora, secondo i Comuni, devono seguire anche i relativi regolamenti attuativi. Al centro della discussione anche le eventuali misure per agevolare l'accesso, a prezzo calmierato, degli appartamenti per i lavoratori. Alla luce dei recenti episodi di violenza giovanile, inoltre, è stato convenuto che le Comunità comprensoriali debbano elaborare misure e proposte concrete per limitare questo fenomeno. (ANSA).