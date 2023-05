Bagno di folla a Trento per i campioni di Trentino volley

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Bandiere, striscioni, cori e tanti applausi per i nuovi campioni d'Italia. Nella sera di eri, in piazza Duomo, a Trento, si sono radunati moltissimi tifosi per celebrare la conquista del campionato italiano di pallavolo maschile della Trentino Volley e la promozione in serie A1 della squadra femminile. Entrambe le compagini - si apprende - hanno sfilato sul palco ed esibito la coppa simbolo della vittoria.

La festa ha coinvolto diversi rappresentati istituzionali, tra cui il sindaco di Trento Franco Ianeselli e l'assessore alla cultura della Provincia di Trento, Mirko Bisesti. "Sono passate poche ore dalla vittoria contro Civitanova - ha detto Bisesti - e l'entusiasmo e la passione attorno a questi 14 campioni della pallavolo non accennano a diminuire".

Nella mattina di oggi le due squadre incontreranno la Giunta provinciale, alle ore 11 presso il Palazzo della Provincia, e l'amministrazione comunale, alle 12 a Palazzo Geremia. (ANSA).