A22: l'ad Cattoni, nel 2022 i migliori risultati di sempre

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - "Il 2022 è stato l'anno dei record: abbiamo segnato i migliori risultati di sempre tanto nel fatturato, quanto nell'Ebitda, quanto nell'utile. Una gestione virtuosa ci ha permesso, infatti, di chiudere l'esercizio con 93,55 milioni di utile netto. E tutto questo a fronte di un nuovo record di investimenti in manutenzioni e sicurezza. Avere superato tutti i target ci permette di guardare con grande ottimismo e con la massima determinazione agli investimenti epocali da 7,2 miliardi che abbiamo pianificato.

Degna di così ottimi risultati anche la chiusura dell'anno, con il riconoscimento, a dicembre da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della fattibilità della nostra proposta di finanza di progetto". Diego Cattoni, ad di Autostrada del Brennero, commenta il bilancio approvato dal Cda.

L'utile di esercizio è superiore a quello del 2021 e batte il record fatto registrare nel 2019, ultimo anno prima della pandemia quando si toccarono gli 87,1 milioni. Al lordo delle imposte, il risultato si è attestato a 130,7 milioni di euro, contro i 78,7 milioni registrati nel 2021 (+65,9%). In netta crescita anche l'Ebitda che fa segnare 213,74 milioni di euro (erano 121,14 nel 2021) e l'Ebit a 123,91 milioni (42,46 lo scorso anno).

I risultati economici sono anche il riflesso del ritorno ai flussi di traffico pre Covid. Il 2022 ha fatto registrare infatti un +17,4% rispetto al 2021 con un +23,45% dei chilometri percorsi dai veicoli leggeri e un +6% per quelli pesanti. In totale si sono superati i 5 miliardi di chilometri percorsi. Il valore della produzione, che nel 2022 è stato di 467 milioni di euro (353,1 milioni nel 2021), aumenta di 113,9 milioni (+32,25%). Il valore della produzione consolidato supera i 584 milioni di euro.

Il Cda ha dato il via libera anche al progetto di realizzazione di quattro nuove stazioni di rifornimento a idrogeno per 64,2 milioni di euro. Le nuove realtà, che in una prima fase saranno alimentate con l'idrogeno generato a Bolzano nell'impianto realizzato nel 2014, sorgeranno nei pressi dell'Autoporto di Sadobre, delle aree di Servizio Paganella Est ed Ovest e del Csa di Verona. (ANSA).