Maltempo:prosegue l'impegno della Protezione civile del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Prosegue l'azione della Protezione civile del Trentino in Emilia Romagna. L'area delle operazioni - si apprende - si è allargata ai territori di Sant'Agata sul Santerno e Conselice, nel Ravennate, dove, fino a sabato, opereranno circa dieci squadre di vigili del fuoco volontari e permanente, un gruppo tecnico del Soccorso alpino e speleologico e la Croce rossa del Trentino.

In giornata, gli operatori del nucleo elicotteri del Trentino hanno recuperato una settantina di persone nei borghi isolati, perlustrando anche diverse aree posizionate in zone irraggiungibili per verificare che gli abitanti stessero bene.

Tra le persone soccorse dagli operatori trentini in questi giorni, anche un'anziana di 96 anni che viveva in una casa isolata con il figlio.

Nel pomeriggio di oggi è iniziato il rientro di parte della colonna mobile, con una trentina di pompieri, gli operatori del Nuvola (Nucleo volontari alpini) e quelli dei servizi Prevenzione rischi e Foreste della Provincia di Trento, incaricati della sorveglianza idraulica e della pulizia degli alvei nel Cesenate e sull'Appennino bolognese. (ANSA).