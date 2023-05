Incidente stradale in val Sarentino, grave un motociclista

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - Un motociclista tedesco in mattinata è rimasto gravemente ferito sulla strada provinciale che da Vanga porta in val Sarentino. L'uomo di 60 anni, era in compagnia di un gruppo di motociclisti. Forse per una distrazione l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, finendo giù per la scarpata fino al torrente. Il motociclista è stato prontamente soccorso dalla Croce bianca, dai vigili del fuoco volontari e dal soccorso alpino. Con l'elicottero di emergenza "Pelikan 1" è stato trasportato all'ospedale di Bolzano. E' intervenuta anche la polizia comunale. (ANSA).