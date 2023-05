Milano-Cortina: offerta per lavori al trampolino di Predazzo

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - C'è un'offerta presentata per i lavori di adeguamento dei trampolini per il salto con gli sci di Predazzo, una delle opere previste in Trentino in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Negli uffici dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti si è tenuta oggi la prima seduta di gara nell'ambito della procedura aperta, sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per assegnare l'adeguamento dello stadio del salto 'G. Dal Ben' a Predazzo.

A risultare partecipante è l'associazione temporanea di imprese formata da Edilvanzo S.r.l. di Cavalese (Trento), come mandataria, Elettroteam srl di Predaia (Trento) e Mocam srl di Bienno (Brescia), come mandanti, assieme ad un gruppo di progettazione. La procedura di gara proseguirà con le fasi successive che includono la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente. L'aggiudicazione è prevista nei prossimi mesi.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, d'intesa con l'assessore a sport e turismo Roberto Failoni, sottolinea in una nota come sia positivo l'interesse delle aziende per il settore degli appalti pubblici e, nel caso particolare, per quest'opera che rientra negli investimenti.

