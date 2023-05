Maltempo: squadra dei pompieri di Levico partita per Castrocaro

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Una squadra dei vigili del fuoco volontari di Levico Terme (Trentino) è partita nella notte con un'imbarcazione in direzione di Castrocaro, in provincia di Forlì-Cesena. La squadra, organizzata in poche ore sulla base delle necessità emerse nel corso della sera di ieri, si aggiunge alla colonna mobile della Protezione civile del Trentino partita per supportare la popolazione dell'Emilia Romagna. (ANSA).