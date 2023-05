Maltempo: partiti altri operatori dal Trentino, in 100 sul posto

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - L'impegno della Protezione civile del Trentino nella gestione dell'emergenza maltempo in Emilia Romagna è stato rafforzato, con l'invio nella notte di ulteriori operatori. Si tratta di cinque operai del servizio foreste provinciale, 36 vigili del fuoco volontari dei distretti di Fassa, Trento, Cles, Pergine e Vallagarina, con 18 gommoni, e cinque pompieri del corpo permanente di Trento (tra cui due del nucleo speleo-alpino-fluviale e tre sommozzatori). Gli operatori - si apprende - si aggiungono ai 35 pompieri partiti ieri In mattinata sono partiti anche due mezzi del nucleo elicotteri del Corpo permanente di Trento, che si occuperanno del trasporto di persone e materiale.

A Castrocaro, in provincia di Forlì-Cesena, è stato istituito il centro logistico coordinato dal Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia di Trento, con la Croce rossa del Trentino e la Protezione civile dell'Ana (Nuvola). Le località presidiate dagli operatori trentini sono sei: Modigliana, Dovadola (Forlì-Cesena) e Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casal Fiumanese (valle del Santerno, Bologna).

La situazione delle zone in cui sta operando il personale trentino appare particolarmente complessa: i collegamenti tra i centri abitati sono spesso compromessi, in molte zone manca l'energia elettrica e la rete telefonica è danneggiata. Gli operatori stanno cercando di ripristinare i distributori di carburante, necessari per il funzionamento dei generatori a servizio delle attività sensibili, liberando strade e sottopassi, ripulendo gli alvei, effettuando il taglio delle piante pericolanti.

I vigili del fuoco volontari che si trovano a Modigliana sono attualmente isolati. Un nucleo dotato di pompa idrovora ad alta capacità è stato inviato a Riccione. L'evacuazione delle persone risulta difficile poiché spesso gli abitanti chiedono di non lasciare le loro abitazioni. (ANSA).