Maltempo in Emilia Romagna, in partenza gli aiuti dall'A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - E' prevista alle ore 14.30 da Bolzano la partenza del contingente di 40 uomini e mezzi che raggiungerà l'Emilia-Romagna, dove in poche ore è caduta tanta pioggia quanta se ne registra di solito in due mesi. A causa dei gravi danni provocati dal maltempo in Emilia-Romagna, è stato richiesto l'aiuto anche dell'Alto Adige attraverso il meccanismo di protezione civile italiano.

"Abbiamo già informato la Protezione civile nazionale della nostra disponibilità - riferisce l'assessore provinciale competente, Arnold Schuler - In primo luogo, forniremo pompe per pompare via il fango e l'acqua, oltre a mezzi fuoristrada e attrezzature per la lotta contro le inondazioni". Il contingente di 40 uomini è composto da aderenti alle organizzazioni di volontariato - membri della Croce Bianca, della Croce Rossa, vigili del fuoco volontari - oltre ai vigili del fuoco del corpo permanente ed al personale della Protezione civile. E' già sul posto una squadra di tre persone che procederà alla ricognizione della situazione sul territorio. La destinazione, riferisce il direttore dell'Agenzia della protezione civile, Klaus Unterweger, sarà Forlì. (ANSA).