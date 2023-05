Kids Culture Festival, avvicinare i bambini all'arte

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - Avvicinare il maggior numero possibile di famiglie e di bambini all'arte e alla cultura contemporanea e far conoscere loro le varie offerte culturali e artistiche dell'Alto Adige e dei territori confinanti: è l'obiettivo di "Kids Culture" che il prossimo autunno darà vita, per la prima volta, con Nina Maccariello, architetto e insegnante d'arte, e Kathrin Oberrauch, curatrice, al "Kids Culture Festival".

Si tratta, spiega una nota, di un programma culturale gratuito e multiforme per i bambini di tutto l'Alto Adige, che si spingerà fino a Borgo Valsugana, in Trentino, e, oltre il confine, in Tirolo, a Innsbruck. Il festival, prosegue la nota, "intende celebrare tutti gli aspetti possibili dell'arte, del design, dell'architettura, della musica e del teatro ed invitare i bambini dai 7 ai 13 anni e le loro famiglie a visitare i luoghi della cultura e della formazione".

"Tramite la rete di partner locali ed il nostro festival speriamo di promuovere l'apertura e la comprensione delle produzioni e delle forme culturali-artistiche e rendere possibile il contatto diretto con le attività artistiche e le forme culturali per rafforzare ed arricchire così lo sviluppo creativo personale sociale", conclude la nota. (ANSA).