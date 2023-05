Con il Pnrr sportelli digitali nel 98,8% dei Comuni trentini

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) piace ai Comuni trentini: oltre il 98,8% delle amministrazioni (164 su 166) hanno aderito al progetto che garantirà entro la primavera del 2024 l'attivazione di complessive 44 tipologie di servizi digitali a favore di cittadini ed imprese. L'intervento, assegnato a Trentino Digitale e Consorzio dei Comuni Trentini, beneficia del finanziamento di 27,73 milioni di euro. Complessivamente, Trentino Digitale attiverà nei diversi Comuni, a seconda delle richieste, oltre 7.000 servizi: nuovi siti e sistemi informatici avanzati, con elevati standard di sicurezza, attraverso i quali i cittadini potranno rivolgersi agli sportelli digitali per attività di segreteria, tributi, ufficio tecnico, anagrafe e rapporti con il sindaco.

"La straordinaria risposta delle amministrazioni e l'avvio in tempi rapidi di questo filone di Pnrr in Trentino conferma che il nostro territorio si sta attivando a tutti i livelli, dal piccolo Comune alle società pubbliche, per mettere nelle condizioni i cittadini di accedere alla società digitale e le imprese di accrescere la propria competitività", sottolinea l'assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli (foto).

Complessivamente il Pnrr vede in Trentino due filoni di attività, finanziati con oltre 47 milioni di euro: il primo è rivolto ai Comuni trentini, attraverso l'azione comune tra Consorzio dei Comuni trentini e Trentino Digitale, per garantire entro il 2024 i nuovi servizi digitali (27,73 milioni di euro); il secondo riguarda il Progetto Bandiera (20 milioni di euro), in capo alla Provincia autonoma di Trento, che ha l'obiettivo di potenziare entro il 2026 la capacità digitale della pubblica amministrazione trentina. (ANSA).