Alto Adige e Tirolo, 'rafforzare la ferrovia sul Brennero'

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - "È ora il momento di potenziare la capacità della ferrovia per consentire il trasferimento delle merci su rotaia". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che, insieme al capitano del Tirolo, Anton Mattler, e ai due assessori alla mobilità, Daniel Alfreider e René Zumtobel, ha firmato una risoluzione per il rafforzamento del trasporto ferroviario, sia per il traffico merci che per quello passeggeri, sull'asse del Brennero.

Mattle e Zumtobel hanno consegnato la risoluzione a Pat Cox, coordinatore Ue responsabile del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, durante la sessione plenaria della Piattaforma del Corridoio del Brennero a Innsbruck. Kompatscher e Alfreider, invece, indirizzeranno le richieste della risoluzione ai ministeri competenti a Roma.

La risoluzione di Alto Adige e Tirolo prevede, tra l'altro, che il trasporto regionale e le imprese commerciali ricevano un sostegno maggiore nell'attuazione dei progetti di trasferimento modale. I firmatari concordano sul fatto che in futuro la ferrovia non svolgerà solo un ruolo centrale nel trasporto merci e che oggi il potenziale delle ferrovie non è ancora pienamente sfruttato.

"Solo con una politica attiva di trasferimento modale - sostiene il presidente del Tirolo Mattle - possiamo ridurre l'enorme carico di transito lungo il corridoio del Brennero". Si pensa, ad esempio, a consulenti per il trasferimento modale, chiamati "coach ferroviari", che dovrebbero mediare tra imprese, ferrovie, Comuni ed enti finanziatori per rendere più facile per le aziende passare alla ferrovia.

Tirolo e Alto Adige vogliono soprattutto ridurre in modo significativo le soste di confine dei treni merci al Brennero.

Anche se la responsabilità è degli Stati nazionali, tutte le parti coinvolte puntano a ridurre le soste al confine a un massimo di mezz'ora entro la fine del 2025 e a eliminarle completamente entro la fine del 2030. Per raggiungere questo obiettivo è necessario, tra l'altro, portare avanti la digitalizzazione dei documenti di trasporto attraverso le frontiere. (ANSA).