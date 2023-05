Torna 'Il Piatto Buono' nei pubblici esercizi del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Al via la seconda edizione de "Il Piatto Buono #alimentalasolidarietà", iniziativa che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per rafforzare l'aiuto a persone e famiglie in difficoltà su tutto il territorio provinciale attraverso la proposta, nei menu degli esercizi aderenti, di un piatto il cui ricavato sarà devoluto in parte in beneficienza. "Il Piatto Buono. Alimenta la solidarietà" è un evento ideato dal Centro di Solidarietà di Trento con la collaborazione di Confesercenti del Trentino e la partecipazione di Confcommercio e Asat che avrà inizio il 18 maggio a Palazzo Roccabruna con una cena benefica preparata dallo chef stellato Alfio Ghezzi e proseguirà poi per tutto il periodo estivo negli esercizi aderenti l'iniziativa su tutto il territorio provinciale. Anche per questa edizione torna il contributo solidale di Round Table Rovereto, storico club internazionale riservato a giovani professionisti under 40.

"Grazie a quanto raccolto nell'edizione del 2022 il Centro di Solidarietà di Trento ha acquistato 5750 prodotti per l'igiene della persona e della casa", ha spiegato in conferenza stampa Eloisa Modena direttrice del Centro di Solidarietà di Trento. Massimiliano Peterlana, vicepresidente di Confesercenti del Trentino ha evidenziato le sinergie tra enti e categorie, pubblico e privato: "Anche quest'anno una golosa occasione per fare del bene. Grazie all'importante sinergia fra Cds e Confesercenti, insieme ad Asat, Confcommercio e Sat i ristoratori, gli albergatori, i rifugisti proporranno il "piatto buono". Da maggio a settembre i pubblici esercizi del comparto ristorativo della provincia, presenteranno in un piatto che sarà legato alla tradizione di cui il costo sarà in parte devoluto come donazione al centro di solidarietà di Trento, che ad oggi aiuta 200 famiglie in difficoltà. Insomma #alimetalasolidarietà sarà lo slogan dell'estate 2023". (ANSA).