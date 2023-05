Sportello You, consulenza su orientamento sessuale e di genere

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - "'You' rappresenta un importante opportunità per le famiglie bolzanine per confrontarsi con esperte su un tema particolarmente delicato e complesso.

L'amministrazione comunale, attraverso questo progetto e lo spazio We vuole essere un punto di riferimento competente, aperto e facilmente accessibile in cui l e politiche di genere possano trovare piena realizzazione". Lo ha detto l'assessora alle pari opportunità del comune di Bolzano, Chiara Rabini, presentanto lo sportello che offre un servizio di consulenza sull'orientamento sessuale e di genere.

Gestito da esperte dell'associazione "La Strada" con il sostegno del comune e della rete "WE-Women Empowerment", lo sportello, è stato spiegato, "offre la possibilità di confrontarsi con chi vive le stesse paure e difficoltà: uno spazio in cui avere il giusto supporto". La finalità è quella di offrire strumenti alle famiglie affinché possano continuare ad avere un rapporto d'amore con i propri figli; supportarle ed offrire loro occasioni di confronto. Lo sportello "You" è liberamente accessibile nella sede di piazza Domenicani accanto alla Farmacia Comunale, ogni martedì, dalle 16.00 alle 20.00.

"You è più di un progetto - hanno detto Marina Bruccoleri e Cristina Mitta dell'associazione La Strada-Der Weg responsabili del servizio - È la possibilità di confrontarsi con chi vive le stesse paure e difficoltà. You è uno spazio in cui avere il giusto supporto. You è l'occasione di non perdere i propri figli e figlie e di continuare a camminare al loro fianco senza perdere nemmeno un secondo il loro amore". (ANSA).