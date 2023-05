Sait: nel 2022 vendite al pubblico di 504 milioni di euro

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Nel 2022 Sait ha registrato vendite al pubblico di 504 milioni di euro lordi, in crescita rispetto all'anno precedente, mentre il valore della produzione del Consorzio è cresciuto a 363,6 milioni di euro (340 milioni di euro nel 2021, +6,9%), grazie all'aumento dei ricavi provenienti da vendite e prestazioni. Il quadro economico ha inevitabilmente portato ad un sensibile aumento dei costi della produzione, in particolare di quelli legati a materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, che rappresentano la principale voce a bilancio. Risultati che portano l'utile a poco meno di 2 milioni di euro. Gli investimenti, come per lo scorso esercizio, sono stati finanziati con risorse proprie generate dalla gestione, mentre il capitale investito complessivo del Consorzio è in aumento di 6 milioni di euro. Anche il patrimonio netto evidenzia una crescita di 3,8 milioni di euro rispetto allo scorso esercizio e raggiunge i 110,6 milioni di euro. Questi i dati sul 123/o bilancio del Consorzio, che nel pomeriggio passerà al vaglio dell'assemblea del Consorzio delle cooperative di consumo trentine, che dovrà anche deliberare le nomine di alcuni consiglieri e del presidente in scadenza.

"Nel complesso siamo molto soddisfatti di come abbiamo chiuso l'esercizio 2022, caratterizzato da aumenti dei costi senza precedenti", ha commentato il direttore generale Luca Picciarelli. "La strategia che ha caratterizzato il Consorzio Sait negli ultimi anni si sta dimostrando sempre più efficace, sia per quanto riguarda i dati di bilancio che il rinnovo dei punti vendita e l'ampliamento della presenza sul territorio".

"Complessità. Ecco il termine che forse più spesso abbiamo utilizzato in questi ultimi anni per descrivere l'andamento dell'esercizio oggetto di esame", ha commentato il presidente Renato Dalpalù. "Mi preme ricordare un ultimo aspetto: in questa assemblea sono in scadenza le cariche di alcuni Consiglieri e del Presidente", ha aggiunto. "Ci presentiamo con una sintesi condivisa sui territori, segno questo di una ritrovata coesione della base sociale, elemento importante per affrontare le sfide che abbiamo davanti".

Risultati 2022 (ANSA).