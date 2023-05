Maltempo in Emilia, Protezione civile trentina in 6 Comuni

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - La colonna mobile della Protezione civile è partita questa mattina alle 7.45 dal centro logistico di Lavis, con 50 operatori di diverse strutture operative. "Si tratta del primo intervento di questo tipo, richiesto dalle istituzioni locali e che coinvolge anche la Protezione civile di Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è quello di limitare i danni, dato che l'esondazione di alcuni fiumi è pressoché certa", ha spiegato il dirigente generale Raffaele De Col. La colonna mobile interverrà nei territori comunali di Modigliana e Dovadola (Forlì-Cesena) e nei comuni bolognesi della valle del Santerno (Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casal Fiumanese).

L'intervento - precisa una nota della Provincia - è stato preceduto da una squadra di scouting - con compiti di verifica della situazione e di coordinamento - partita all'alba e composta dal dirigente del Servizio prevenzione rischi e Cue Stefano Fait e dal vicepresidente della Federazione dei Vigili del fuoco volontari Luigi Maturi. La colonna mobile è composta da 50 unità di personale, con (tra gli altri) 5 squadre di Vigili del fuoco volontari (circa 30 unità), nonché dalla squadra del Nucleo HCP del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento con attrezzatura di pompaggio alta capacità (4 unità) per intervenire tempestivamente in caso di esondazione fluviale nei pressi di Forlì- Cesana. Il convoglio è attrezzato con mezzi ed attrezzature per il rischio idrogeologico (camion, furgoni, fuoristrada, idrovore, pompa idrovora ad alta capacità (12mila litri al minuto), moduli antincendio boschivo per la pulizia delle strade, elettropompe sommerse, torri faro, sacchi di iuta per il contenimento degli argini, motoseghe, badili e carriole.

Se le condizioni lo rendessero necessario, la Provincia invierà ulteriori squadre specializzate in materia di sistemazione idraulica e forestale. (ANSA).