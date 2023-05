Elezioni: StF lancia Knoll come 'candidato governatore'

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - Anche se la legge elettorale della Provincia di Bolzano non prevede l'elezione diretta del presidente, la Sued-Tiroler Freiheit ha lanciato il consigliere Sven Knoll come "candidato governatore". Come ha spiegato la fondatrice del partito Eva Klotz, "serve un'alternativa a Kompatscher che sta portando l'Alto Adige nella direzione sbagliata". Secondo Klotz, "Roma non aspetta altro che cancellare la macchia bianca che l'Alto Adige rappresenta, avviando - appena possibile - un referendum per la permanenza con l'Italia, come avvenne nel 1961 nell'Irlanda del Nord con la Gran Bretagna".

Sven Knoll ha detto a sua volta che "l'autonomia dell'Alto Adige non è garantita, come non lo è la nostra libertà. Durante la pandemia sono stati chiusi i confini e la gente è stata rinchiusa in casa, e nello stesso modo può anche essere cancellata l'autonomia", ha detto. La lista della Sued-Tiroler Freiheit sarà guidata da Knoll e a seguire da Myriam Atz Tammerle e Bernhard Zimmerhofer. (ANSA).